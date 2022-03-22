Украинские воины в зоне ООС отразили 7 атак, уничтожили 4 самолета, 7 танков, 6 БМП, 6 артсистем и около 100 оккупантов, - пресс-центр штаба ООС

Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 7 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-центр штаба ООС.

В сообщении говорится: "Украинские защитники уничтожили: 7 танков; 2 БМП; 6 артиллерийских систем; 2 БпЛА; 7 автомобилей.

Общие потери захватчиков составили около 100 человек.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили четыре вражеских самолета и ракету "Точка-У".

Также наши воины захватили три БМП-3 противника. Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"

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