Новости • Агрессия России против Украины, Война

Украинские воины в зоне ООС отразили 7 атак, уничтожили 4 самолета, 7 танков, 6 БМП, 6 артсистем и около 100 оккупантов, - пресс-центр штаба ООС

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Украинские воины в зоне ООС отразили 7 атак, уничтожили 4 самолета, 7 танков, 6 БМП, 6 артсистем и около 100 оккупантов, - пресс-центр штаба ООС
Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 7 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-центр штаба ООС.

В сообщении говорится: "Украинские защитники уничтожили: 7 танков; 2 БМП; 6 артиллерийских систем; 2 БпЛА; 7 автомобилей.

Общие потери захватчиков составили около 100 человек.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили четыре вражеских самолета и ракету "Точка-У".

Также наши воины захватили три БМП-3 противника. Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"

Читайте также: За сутки на Донбассе успешно отбиты 13 вражеских атак, уничтожены 14 танков, 8 БМП, 1 самолет и 300 оккупантов, - пресс-центр ОС

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Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    @Дід Микола

    Читаю стрічку:

    На Вінничині збили ракети...
    Над Бахмутом збили ракету...
    Над Одесою збили ракету...

    Цікаво, дехто вибачиться перед НАТО за поливання брудом чи ні?
  • MAKAROV ddf66d11
    Ля какую важную курицу зажмурили в Мариуполе сегодня.

    Командир 810-ой гвардейской отдельной ордена Жукова бригады Морской пехоты гвардии полковник Алексей Шаров.
  • хрен
    Честь і Хвала Героям!
    хочу щоб всі повернулися додому живими,
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