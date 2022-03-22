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В ОП ожидают разговора Зеленского и Си Цзиньпина, - Ермак

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В ОП ожидают разговора Зеленского и Си Цзиньпина, - Ермак
В Офисе президента ожидают разговора Владимира Зеленского и главы КНР Си Цзиньпина.

Об этом в Twitter сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Ведущие страны Запада и Востока должны договориться по вопросу сдерживания России. Китай является одним из самых мощных мировых лидеров. И Киев надеется, что Пекин играет важную роль в завершении этой войны. Мы ожидаем разговора Зеленского и Си Цзиньпина", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Юрий Петров 33876dd3
    В мене одного коли у заголовкі є фамілія Єрмак, волосся на спині і на дупі дибки стає.
  • Степа Лыходэев
    В мене теж саме. Як ще земля цю погань носить
  • хрен
    зеленский не знае китайскої сі не знае українскої
    про що вони будуть говорити? про ермака?
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