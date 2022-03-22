В ОП ожидают разговора Зеленского и Си Цзиньпина, - Ермак
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В Офисе президента ожидают разговора Владимира Зеленского и главы КНР Си Цзиньпина.
Об этом в Twitter сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.
"Ведущие страны Запада и Востока должны договориться по вопросу сдерживания России. Китай является одним из самых мощных мировых лидеров. И Киев надеется, что Пекин играет важную роль в завершении этой войны. Мы ожидаем разговора Зеленского и Си Цзиньпина", - говорится в сообщении.