В ОП ожидают разговора Зеленского и Си Цзиньпина, - Ермак

В Офисе президента ожидают разговора Владимира Зеленского и главы КНР Си Цзиньпина.

Об этом в Twitter сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Ведущие страны Запада и Востока должны договориться по вопросу сдерживания России. Китай является одним из самых мощных мировых лидеров. И Киев надеется, что Пекин играет важную роль в завершении этой войны. Мы ожидаем разговора Зеленского и Си Цзиньпина", - говорится в сообщении.

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