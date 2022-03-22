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Путин и российская армия уничтожают Мариуполь, как гитлеровцы Варшаву в 1944 году, - Дуда

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Путин и российская армия уничтожают Мариуполь, как гитлеровцы Варшаву в 1944 году, - Дуда
Лидеры РФ и российская армия ведут себя в Украине, как фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер и его военные во Второй мировой войне.

Об этом заявил польский президент Анджей Дуда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

"Поляки сегодня со слезами на глазах говорят: Мариуполь похож на Варшаву в 1944 году, когда гитлеровские немцы жестоко бомбили жилые дома, без всякого милосердия убивая мирных жителей. Сегодня такое же поведение российской армии и российских руководителей – как у Гитлера, немецких эсэсовцев и летчиков фашистской армии. Это беспрецедентные убийства, с которыми свободный мир не должен мириться", – сказал Дуда.

Он выразил надежду, что виновные в терроризме – обстрелах кварталов и убийствах мирных жителей – будут отвечать перед международными трибуналами за военные преступления, чтобы в дальнейшем никому не хотелось устраивать подобное.

Президент Польши также отметил, что Силы обороны Украины – благодаря своему мастерству, героизму и мужеству – развеяли миф о "великой российской армии", и война "постепенно становится для России кошмаром".

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Кроме того, Дуда призвал Европу отказаться от российской нефти и газа.

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Топ комментарии

  • Green sheet
    Гопник кидает последние понты. Знаешь, ето когда гопнику кто то наваляет а он вытирая рукавом кровь и сопли с морды кричит ану давай, и убегает
  • Igor Butenko 2bccf522
    По перше того що їм песда вони ще не розуміють та до гори не докладають - заборонено
    По друге, якщо козлостан підпише капітуляцію з НАТО, то це хочь якось можна пояснити населяючому її біомусору, бо підписати капітуляцію з Україною - це кінець росії.
  • Solsky Wasyl
    та де, нищили, спалювали живцем, ві тій же Польші мало не в кожному селі є пам"ятний знак про загибель цивільних від рук нацистів. А Білорусія, там живого місця не було, перебили більшу частину населення напевно. Москальня непогано минулого століття влаштуавалася, викликали другу Світову, закрилися Україною і Білорусією, кинули на убій купу людей з усіх 15 республік, а потім після перемоги завдяки Союзникам в переможці - чух! і цілий час копитом в груди що їх діди воювали, а за українських сказали, що й без них би обійшлися.
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