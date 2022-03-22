Над посольством РФ в Варшаве заметили дым: Такое же было за неделю до вторжения РФ в Киеве

Над зданием посольства России в Варшаве был замечен дым. За неделю до вторжения в Украину в посольстве РФ в Киеве тоже видели дым.

Об этом пишет в фейсбуке руководитель InformNapalm Роман Бурко, передает Цензор.НЕТ.

"Конечно, гадать только по дыму из трубы российского посольства мы не будем, но наши инсайдеры уже несколько дней передают сведения, якобы РФ планирует удар по Польше и Литве. Ряд косвенных признаков указывают, что чердак у Кремля совсем поехал и нахрапом Россия пытается ускорить период своего полураспада, втянув в войну уже ряд стран НАТО, пытаясь "взять на слабо" и проверить на прочность весь Альянс.

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Это, конечно, плохая новость, и мы не хотим, чтобы наши союзники страдали так же, как страдающая Украина, но украинцы уже показали, что бороться можно и нужно. И кто борется за свою землю, за выживание своего народа – тот обязательно победит любого диктатора, будь то Гитлер, как в XX в., будь то Путин, как в XXI в.", - говорится в сообщении.