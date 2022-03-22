Байден в Европе обсудит дальнейшую реакцию на вторжение РФ в Украину, - Салливан

Президент США Джо Байден на этой неделе обсудит дальнейшую реакцию Запада на российское вторжение в Украину, включая помощь Киеву и давление на Россию.

Об этом сообщил советник Байдена - Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Президент Байден отправляется завтра в Европу, чтобы укрепить невероятное единство, которое мы выстроили с союзниками и партнерами в ответ на российское вторжение в Украину, и консультироваться по поводу следующих шагов", - отметил он.

Байден посетит созванный в экстренном порядке саммит лидеров стран НАТО, он примет участие во встрече лидеров G7 и выступит с посланием к лидерам 27 членов Европейского Союза на заседании Евросовета.

"В частности, на этих мероприятиях будут обсуждаться такие темы, как военная помощь Украине и давление на Россию посредством санкций: как посредством разработки новых мер, так и усилением уже существующих", - пояснил Салливан.

Также президент США объявит об общих действиях по укреплению европейской энергетической безопасности и сокращению зависимости Европы от российского газа.

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