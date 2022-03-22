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Украинские воины в Мариуполе ликвидировали командира 810-й бригады морпехов оккупантов гвардии полковника Шарова. ФОТО

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Под Мариуполем украинские бойцы ликвидировали командира 810-й бригады морской пехоты русской армии полковника Шарова

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет украинский офицер Анатолий Штефан в твиттере.

Он отметил: "Командир 810-й гвардейской отдельной ордена Жукова бригады Морской пехоты гвардии полковник Алексей Шаров (в Мариуполе). Заблудился на "учениях" но уже правильно вернется домой".

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Украинские воины в Мариуполе ликвидировали командира 810-й бригады морпехов оккупантов гвардии полковника Шарова 01

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Топ комментарии

  • vitaliymkua
  • Бандерівець
    Слава величним Воїнам України !
  • vadyan
    Сподіваюсь концерт кобздона гарний дуже там у нього...
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