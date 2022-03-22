Российский солдат убил жителя Киевщины и изнасиловал его жену, - Венедиктова
Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.
"Первое подозрение военнослужащему РФ за изнасилование женщины в Киевской области. К нам поступает оперативная информация о половых преступлениях российских военных на оккупированных территориях и в "горячих точках". Прокуроры Киевщины установили военнослужащего РФ, который убил безоружного мужчину и неоднократно насиловал его жену.
В одном из сел Броварского района этот изверг ворвался в частный дом и застрелил хозяина. После этого пьяный оккупант вместе со своим сослуживцем неоднократно насиловал жену убитого мирного жителя, при этом угрожая ей насилием и оружием. Даже угрожал ее малолетнему ребенку, который был вместе с потерпевшей.
Военнослужащий РФ уведомлен о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Он объявлен в розыск и в суд подано ходатайство о задержании. Найдем каждого негодяя и заставим отвечать по всей строгости закона!" - отметила Венедиктова.