Следком РФ возбудил дело против журналиста Невзорова за "военные фейки" об обстреле российской армией роддома в Мариуполе
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
В действиях Невзорова "усматриваются признаки преступления, предусмотренного п."д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений явно ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации), говорится в пресс-релизе Следственного РФ.
По версии следствия, 9 марта журналист опубликовал в "Инстаграмме" и в YouTube "предварительно ложную информацию об умышленном обстреле" российской армией роддома в Мариуполе.
"Публикации сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан. Источниками распространения этих изображений являются украинские СМИ. Министерство обороны Российской Федерации официально объявлено об ошибочности указанных сведений", - говорится в пресс-релизе.
За несколько часов до авиаудара по мариупольскому роддому Захарова заявляла, что в нем "обустроили огневые позиции украинские нацбаты".
Отмечается, что следствие устанавливает местонахождение Невзорова "в целях проведения с ним следственных и процессуальных действий".
Ранее было известно о семи уголовных делах по новой статье УК РФ, которая вступила в силу 4 марта после начала российского вторжения в Украину.