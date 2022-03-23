После разговора Байдена и Си Цзиньпина США не видели признаков поставки китайской военной помощи России, - Салливан

В США не видят признаков поставки военного оборудования Китаем в Россию, продолжают следить за ситуацией.

Об этом заявил советник президента США Байден Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"С момента встречи (Салливана с китайским коллегой. – Ред.) и с момента разговора президента с Си Цзиньпином мы не видели признаков предоставления военного оборудования Китаем России", – отметил он.

Также Салливан добавил, что президент США Джо Байден сообщил главе КНР Си Цзиньпину о последствиях подобных поставок. По словам Салливана, лидеры "поняли друг друга".

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