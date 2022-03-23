60% белорусских военных не хотят воевать против Украины, - Арестович

Большинство белорусских военных не желают никоим образом участвовать в конфликте с Украиной.

Об этом во время телемарафона сообщил советник главы ОП Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, на сколько он оценивает вероятность того, что самопровозглашенный "президент" Беларуси Лукашенко примет решение по поводу участия белорусов в войне против Украины, он сказал: "15-20%. По нашим данным и по данным белорусской стороны, которую мы знаем от оппозиции, например, более 60% белорусских военнослужащих не желают никоим образом участвовать в конфликте с Украиной. Конечно, если им прикажут, они люди военные, они перейдут границу, часть даже будет воевать. Но мне кажется, эта часть, которая будет воевать, даже получить военный опыт не успеет".

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