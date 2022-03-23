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Существует вероятность привлечения вооруженных сил Беларуси в войну, - Генштаб ВСУ

10 19920
Существует вероятность привлечения вооруженных сил Беларуси в войну, - Генштаб ВСУ
Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о вероятном вторжении белорусских войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном сообщении Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Военно-политическое руководство республики Беларусь продолжает оказывать войскам врага всестороннюю поддержку в использовании аэродромной и транспортной сети, отдельных учреждений здравоохранения и является соучастником преступлений против Украинского народа".

Вместе с тем существует вероятность привлечения вооруженных сил республики Беларусь в войне против Украины на стороне Российской Федерации. Но, по имеющейся информации, большое количество личного состава и некоторые командиры отказываются от участия в оккупационных действиях против нашего государства.

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Топ комментарии

  • Лилия Стацкая
    В нас є тільки один вихід- битися,мені буде дуже шкода що білорусь назавжди щезне для мене як країна і як люди. Їх тут чекає тільки смерть,якщо вони ******* путлера більше своїх життів, більше життя своїх дітей... най буде так...,не ми це починали.
  • Amber
    Ну щож , нехай приходять - пі@ дець настане всім 😡
  • bezmegh
    Вважаю,що суспільство Білорусіїї скоїло колективний злочин проти народу України,й протт Людства виростивши в собі кацапськиц фашизи!!! Населення,цієї території не- жертви,а колективний злочинець лукашенко!!!
    Вони не жертви,вони Злочинці!!! Посіпаки х@ловської орди!
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