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Российские оккупанты совершили атаку на наши позиции с помощью вертолетов К-52, - руководитель Харьковской ОВА Синегубов

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Российские оккупанты совершили атаку на наши позиции с помощью вертолетов К-52, - руководитель Харьковской ОВА Синегубов
Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем телеграм-канале.

Синегубов подчеркнул: "Сегодня россияне решили проверить наши войска боевыми вертолетами К-52, Вооруженные Силы Украины нападение успешно отбили.

Украинская армия держит под контролем перемещение вражеских войск и в Изюмском направлении. Понимая, что битву за Харьков они проиграли, оккупанты намерены сконцентрировать войска у Изюма. Мы не допускаем их продвижение.

Сегодня днем решисты обстреляли город Лозовую. По информации Штаба обороны, зафиксировали и ракетные удары. Есть пострадавшие среди мирных жителей, последняя информация – пострадали 8 гражданских, по меньшей мере 20 поврежденных домов! Российские обстрелы повредили котельные, объекты гражданской инфраструктуры, в том числе школу и детсад. Благодарен местным властям и коммунальным службам Лозовой за усилия и оперативное устранение последствий российского вторжения".

Топ комментарии

  • УКРАЇНО4КА
    Молодці! Хлопці, їбаште їх так, щоб кадирка хрестився.
  • Golden State
    Русские - это нация грязных выродков и подлых трусливых тварей, во время ВОВ основной удар на себя приняли Украина и Белоруссия, в то время как русские скоты миллионами тикали на восток, драпали твари до Волги, откуда Сталин погнал их обратно заградительными отрядами. Вы грязные русские свиньи, вы никогда не воевали, и никогда не умели воевать! СМЕРТЬ КАЦАПАМ, СМЕРТЬ ГРЯЗНЫМ РУССКИМ СВИНЬЯМ!!!"
  • УКРАЇНО4КА
    "Привезли в росію тіло солдата. Родичі цікавляться, чому помер, відповідають, що від короновірусу, а чому без голови? Новий ірпінський штам…"
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