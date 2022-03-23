ВСУ продолжают оборону Славянска, Мариуполя, Чернигова, Малина и Николаева. В Беларуси идет стягивание техники к украинской границе, - Генштаб

Начались двадцать восьмые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 06.00 23.03.2022 по российскому вторжению, передает Цензор.НЕТ.

"На Восточном направлении оперативные группировки войск действуют в Донецком, Слобожанском и восточной части Таврического операционных районов. Не дают противнику возможности возобновить наступление в направлениях на Славянск и, частью сил, на населенный пункт Лозовая. Сдерживают продвижение противника в направлении Запорожья.

Группировка объединенных сил сдерживает продвижение захватчика в направлении города Попасная и Курахово. Осуществляет круговую оборону Мариуполя.

На Северо-Восточном направлении продолжается ведение оборонной операции в определенной операционной зоне. Основные усилия сосредоточены на прикрытии государственной границы, сдерживании наступления противника в районе населенного пункта Малин.

На Северщине группировка войск удерживает оборону Чернигова и сдерживает продвижение противника в направлении Киева.

На Юго-Восточном направлении проводится оборонная операция, поддержка действий сухопутных группировок войск и отдельных подразделений, оборона пунктов базирования и морских портов в Черноморской операционной зоне. Продолжается ведение обороны Николаева и населенных пунктов Николаевской области.

Наши защитники сдерживают противника по направлениям на Кривой Рог и Нововоронцовку, проводят стабилизационную операцию, выполняют задачи териториальной обороны.

Отмечены активные действия авиации врага и нанесение ударов с использованием ракет за последние сутки.

Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины осуществляет отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие важных объектов Украины и группировок войск. За предыдущие сутки было поражено более 17 воздушных целей врага (6 самолетов, 5 БПЛА, 1 вертолет и 5 крылатых ракет). Кроме того, авиация Воздушных Сил наносила сокрушительные удары по скоплению техники и живой силы противника и производили поражение вражеских крылатых ракет.

На территории Российской Федерации продолжается скрытая мобилизация с целью восполнения потерь личного состава оккупационной группировки войск, действующей в войне на территории Украины. Военные комиссариаты пытаются привлечь к прохождению службы и подписанию соответствующих контрактов бывших военнослужащих, предпочитающих тех, кто уже имеет боевой опыт.

На территории Беларуси представители оппозиционных сил и небезразличные граждане, осуждающие содействие действующей нелегитимной власти Российской Федерации в войне с Украиной, частично вывели из строя железнодорожное сообщение между республикой Беларусь и Украиной. Информация уточняется.

В то же время, по имеющейся информации, по территории республики Беларусь идет активное перемещение российской и белорусской военной техники и дальнейшее ее накопление вдоль украинской границы.

Противник на отдельных направлениях деморализован. Так, во время штурма города Мариуполя, в одном из отрядов спецназначения, привлеченного к ведению активных боевых действий, менее 10% личного состава готовы продолжить участие в войне, остальные личности убиты, ранены, больны или деморализованы.

Сохраняем спокойствие! Вместе= победим! Слава Украине!" - говорится в сообщении.