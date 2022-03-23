В результате вооруженной агрессии РФ погиб 121 ребенок, 167 - ранены, - Офис Генпрокурора

По состоянию на 28-й день российской агрессии в Украине погиб 121 ребенок. Ранения разной степени тяжести получили 167 детей.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора в Телеграм, передает Цензор.НЕТ.

"Больше всего пострадало детей в Киевской - 61, Харьковской - 41, Донецкой - 40, Черниговской - 32, Николаевской - 24, столице - 16, Житомирской - 15, Херсонской - 15 и Сумской - 14 областях.

В Донецкой области российские военные продолжают обстреливать города и жилые массивы, где находятся гражданские. Так, от российского оружия погибли 9-летняя девочка и 14-летний парень, 3 детей получили ранения.

17 марта 2022 года российскими оккупантами на глазах у 14-летнего сына безжалостно убит отец многодетной семьи. Парень получил ранения. Это произошло, когда они ехали за гуманитарной помощью и лекарствами в центр оккупированной Бучи Киевской области, где проживает семья, ведь дома у семьи почти две недели не было газа, света и воды.

Вечером 22 марта 2022 вражеский снаряд попал в многоэтажку в Рубежном Луганской области. Трое погибших, двое из них – дети.

В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 548 учебных заведений. 72 из них разрушены полностью. Это больше 220 школ, 155 детских садов. Худшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и в Киеве. Кроме того, пострадали от вражеского огня более 40 заведений для детей, среди которых лечебные, школы искусств, спортивные объекты, библиотеки", - говорится в сообщении.

В ОГП уточняют, что эти данные не окончательны, учитывая отсутствие возможности осмотра мест обстрела в местах, где ведутся активные боевые действия и на временно оккупированных территориях.