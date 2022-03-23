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Войска РФ обстреляли Киев: повреждены здания в Святошинском и Шевченковском районах, - КГГА. ФОТОрепортаж

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Враг снова обстрелял Киев – поврежденные дома в Святошинском и Шевченковском районах – обстрелам подверглись торговый центр, дома частного сектора и многоэтажка.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью обстреляли торговый центр и частный сектор в Святошинском районе. Пожар ликвидирован, пострадавшие не обнаружены. Повреждены помещения торгового центра и два частных дома" - рассказал он.

Кроме того, утром обстрелу подвергся Шевченковский район.

"На месте работают спасатели и медики. Сейчас есть возгорание нескольких частных домов и многоэтажки. Четверо человек травмированы. Информация о пострадавших и характере разрушений - уточняется", - сказал Николай Поворозник.

Войска РФ обстреляли Киев: повреждены здания в Святошинском и Шевченковском районах, - КГГА 01
Войска РФ обстреляли Киев: повреждены здания в Святошинском и Шевченковском районах, - КГГА 02
Войска РФ обстреляли Киев: повреждены здания в Святошинском и Шевченковском районах, - КГГА 03

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Топ комментарии

  • rom tr
    суки ... потрібно щоб і в москві щось гарнорвануло!!!
  • Frol Fedoroff
    Когда Подоляк говорит о том, что ВСУ не должны атаковать объекты на территории РФ, пусть разует свои зеньки и посмотрит на наши города. Пусть вспомнит об убитых и беженцах Есть понятие святая и праведная месть. И есть понятие ВОЗМЕЗДИЕ. Общеизвестно, что хороший расиянин это дохлый раисянин
  • Post-AV
    Новостройка. Люди работали, покупали, брали кредиты, делали ремонт, строили планы на будущее... И тут пришло пуйло
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