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Ни при каких обстоятельствах заводы Мариуполя не будут работать под оккупацией РФ, - Ахметов

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Ни при каких обстоятельствах заводы Мариуполя не будут работать под оккупацией РФ, - Ахметов
Металлургические предприятия города никогда не будут работать под российской оккупацией.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Ринат Ахметов заявил в комментарии для The Wall Street Journal.

"Российские войска превращают Мариуполь в руины, убивают мариупольцев и бомбят заводы. Ни при каких обстоятельствах эти заводы не будут работать под российской оккупацией", - сообщил бизнесмен.

Он также добавил, что сейчас и "Азовсталь" и ММК им. Ильича находятся под контролем Украины благодаря героическим усилиям украинской армии.

Напомним, ранее Ахметов сообщил, что находится в Украине и все его бизнесы, а также благотворительный фонд, делаю все возможное для победы Украины и помощи мирному населению.

"Я уверен, что придет время, когда мы отстроим Украину, и я буду инвестировать все свои силы и средства, чтобы Украина восстановилась и стала сильной и преуспевающей страной", - заявил сначала войны Ахметов.

Топ комментарии

  • Andy S 89bd7d80
    Ты бы раньше думал, рыжий татарин, когда зэка спонсировал, а потом гудел вместо того,чтобы ВСУ финансировать.
  • Ivan Pupkin b2770a7a
    наконец то на 9 год сообразил, а ведь мог стрелковскую колонну расстрелять своей охраной еще в 2014
  • Aleks_15
    столько лет спонсировал коллаборантов и оккупантов
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