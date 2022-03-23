Украинские военные захватили командный пост войск РФ "Красуха-4". ФОТОрепортаж

Украинские военные захватили командный пост войск РФ 1РЛ257 "Красуха-4".

Об этом рассказал Андрей Шор, передает Цензор.НЕТ.

"Вкусный трофей. (вероятно) Командный пост 1РЛ257 "Красуха-4", предназначенный для подавления радаров AWACS и спутников радиотехнической разведки", – рассказал он.

Комплексы 1РЛ257 "Красуха-4" предназначены для прикрытия войск и больших территорий от радиолокационного обнаружения, а также противодействия разведчикам и БПЛА противника.



