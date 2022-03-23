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Украинские военные захватили командный пост войск РФ "Красуха-4". ФОТОрепортаж

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Украинские военные захватили командный пост войск РФ 1РЛ257 "Красуха-4".

Об этом рассказал Андрей Шор, передает Цензор.НЕТ.

"Вкусный трофей. (вероятно) Командный пост 1РЛ257 "Красуха-4", предназначенный для подавления радаров AWACS и спутников радиотехнической разведки", – рассказал он.

Комплексы 1РЛ257 "Красуха-4" предназначены для прикрытия войск и больших территорий от радиолокационного обнаружения, а также противодействия разведчикам и БПЛА противника.

Украинские военные захватили командный пост войск РФ Красуха-4 01
Украинские военные захватили командный пост войск РФ Красуха-4 02

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  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ЗСУ-просто красухи...
  • Калибан
    Як розшифровується "ЗСУ" ? Та дуже просто - " Зараз , суки Уїбемо !"
  • Анатолий Воробей 64c537e3
    Красівоє
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