Общие потери РФ с начала войны – около 15,6 тыс. человек, 101 самолет и свыше 500 танков, - Генштаб ВСУ
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С начала российского вторжения в Украину войска РФ потеряли около 15 600 человек личного состава.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает Цензор.НЕТ.
Противник также потерял 517 танков, 1578 боевых бронированных машин, 267 артиллерийских систем, 80 РСЗО и 47 средств ПВО.
Кроме того, были уничтожены 101 самолет и 124 вертолета, 1008 единиц автомобильной техники, 70 цистерн из ГСМ, 42 БПЛА оперативно-тактического уровня и 15 единиц специальной техники, а также четыре корабля.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отмечают в Генштабе.