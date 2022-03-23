Подоляк - странам-партнерам: Нужны всего четыре шага - современная ПВО, крылатые ракеты, жесткое нефтяное эмбарго и тотальное закрытие портов для российских кораблей

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк призвал международное сообщество увеличить поставки в Украину систем противовоздушной обороны и боеприпасов для реактивных систем, а также ввести эмбарго на импорт нефти из РФ и закрыть порты для российских кораблей.