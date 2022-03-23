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Подоляк - странам-партнерам: Нужны всего четыре шага - современная ПВО, крылатые ракеты, жесткое нефтяное эмбарго и тотальное закрытие портов для российских кораблей

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Подоляк - странам-партнерам: Нужны всего четыре шага - современная ПВО, крылатые ракеты, жесткое нефтяное эмбарго и тотальное закрытие портов для российских кораблей
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк призвал международное сообщество увеличить поставки в Украину систем противовоздушной обороны и боеприпасов для реактивных систем, а также ввести эмбарго на импорт нефти из РФ и закрыть порты для российских кораблей.

"Дорогие партнеры! Не хотите видеть во сне мертвые глаза убитых украинских детей и чувствовать гарь из Мариуполя? Лишь четыре шага: современная ПВО, если не можете закрыть небо; крылатые ракеты/боеприпасы для тяжелых реактивных систем; жесткое нефтяное эмбарго; тотальное закрытие портов для российских кораблей", - написал Подоляк в твиттере в среду, передает Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии

  • ьля
    слів не вистачає. бітуму попроси краще.
  • IN UA 7395a7cc
    Проснулись они.. Крылатые ракеты оказывается нужны.
    А когда им кричали, что перед угрозой войны вместо ракетной программы средства направляются в асфальт, они говорили, что воинствующее меньшинство истерит, так как не хочет мира, чтобы продолжать зарабатывать на войне. Всем нужен мир и заасфальтированная дорога.
    Теперь просят НАТО дать нам ракеты, а если не даст, то НАТО плохое, нужно отказываться от Альянса и становится внеблоковыми.
  • Aleks_15
    сбросьтесь всем кварталом на вооружение.
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