В Николаеве в результате ночных обстрелов погибли двое гражданских, - глава ОВА Ким

В результате вражеских обстрелов ночью на среду в Николаеве погибли двое мирных жителей.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что мирные жители погибли в результате попадания снаряда в жилой комплекс.

Кроме того, в городе идет комплектация Сил территориальной обороны.

"Мы зарегистрировали восемь первых батальонов добровольной территориальной обороны, дополнительно к ТРО. ...Восемь пока еще подходят на регистрацию, комплектуем их", - рассказал Ким.

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Отдельно Ким уточнил, что, по имеющимся данным, крымчане начинают уезжать в сторону РФ.

"Судя по всему, боятся. Что не может не радовать", - добавил он.