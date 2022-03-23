Польша подозревает 45 российских дипломатов в шпионаже

Польша внесла 45 дипломатов РФ в список подозреваемых в шпионаже.

Об этом сообщил представитель Агентства внутренней безопасности Польши Станислав Жарин, сообщает Цензор.НЕТ с сообщением на "Интерфакс-Украина".

В эфире польского телевидения подтвердил, что польские власти составили список из 45 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже.

Ранее в среду польский информационный портал Onet проинформировал со ссылкой на собственные источники в правительстве страны о том, что польские власти приняли решение о высылке около 40 российских дипломатов за несовместимую с их статусом деятельность.

По данным источников Onet, в связи с решением польских властей в среду утром в МИД страны вызван посол России в Варшаве Сергей Андреев.

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Onet отмечает, что в списке фамилии около 40 человек, осуществлявших деятельность, несовместимую с Венской конвенцией о дипломатических отношениях, есть и сотрудники российского посольства в Варшаве.

Источники портала сообщили, что деятельность этих дипломатов представляла угрозу безопасности Польши, и ее можно охарактеризовать как шпионаж в пользу иностранного государства.