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Зеленский предупредил о радиоактивной и химической опасности на фоне боевых действий в Украине

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Зеленский предупредил о радиоактивной и химической опасности на фоне боевых действий в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил об опасности радиоактивного и химического заражения во время боевых действий, ведущихся в Украине.

Об этом он сказал, выступая по видеосвязи в парламенте Японии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Президент напомнил, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС были захоронены тысячи тонн зараженных материалов. "24 февраля по этой земле поехала российская бронетехника, поднимая радиоактивную пыль", - сказал он, добавив, что 30-километровую зону Россия использует для подготовки атак на нашу территорию.

Зеленский также напомнил об обстреле Запорожской АЭС – самой большой в Европе.

"На днях российские войска обстреляли химическое производство – была утечка аммиака".

"Нас предупреждают о возможных химических атаках, в том числе с применением зарина, как это было в Сирии", - сказал президент Украины.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Да. Біологічна зброя, яка вбиває українців, називається кацапи .
  • Ololosh Ololoshko
    Триває капремонт автошляху М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ на під'їзді до Херсона

    16.12.2021

    https://khoda.gov.ua/triva%D1%94-kapremont-avtoshljahu-m-14-odesa---mel%D1%96topol-%E2%80%93-novoazovsk-na-p%D1%96d%E2%80%99%D1%97zd%D1%96-do-hersona
    На цих фото - траса М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ, ділянка дороги в селі Чорнобаївка. Щодня цим автошляхом проїжджають близько 10 тисяч автомобілів.

    Ділянка дороги не ремонтувалася понад 15 років. Нині завдяки програмі Президента України "Велике будівництво" цей напрямок поступово відновлюють.

    Спасибо ПреЗЕденту за дороги в Херсонской области! За эти деньги правда можно было закрыть небо не то что для самолетов, а и для мух.

    Но там сильно не своруешь же...
  • Бенина Мама
    Это он сейчас говорит, а раньше молча зиговал:
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