Оккупант на танке переехал своего командира в Киевской области, - журналист Цимбалюк
Об этом на странице в фейсбуке сообщил журналист Роман Цимбалюк, передает Цензор.НЕТ.
По данным журналиста, две БТГр 37 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 69647, Кяхта) в ходе боевых действий в районе Макарова (Киевская обл.) из более чем 1500 военнослужащих, потеряли около 50% личного состава, очень много солдат получили ранения разной степени тяжести.
"Военнослужащий танкового батальона 37 омсбр обвинил в гибели друзей-сослуживцев командира бригады полковника Медведева Юрия. Выбрав удобный момент, во время боя, переехал танком стоящего рядом командира, повредив ему обе ноги", - сообщил Цимбалюк.
Отмечается, что сейчас полковник Медведев находится в больнице на территории Белоруссии, в ожидании денежной компенсации за боевое ранения полученное в ходе выполнения "специальной военной операции по защите Донбасса".
Полковник Медведев награждён орденом мужества.