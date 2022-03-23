В Ирпень вернулась украинская полиция, город зачищают от диверсантов, - Клименко. ФОТО
21 82359
Национальная полиция Украины возобновила свою работу в Ирпене в Киевской области. Спецназовцы зачищают город от российских диверсионных групп.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко в Facebook.
"Бойцы полка полиции особого назначения в Киевской области на территории этого многострадального города готовы к выполнению своих полицейских функций", - говорится в сообщении.
По словам Клименко, город зачищают от диверсантов, но главная задача – помощь и эвакуация жителей, которые еще остаются в Ирпене.
"Спецназначенцы тесно взаимодействуют с украинскими военными подразделениями и помогают возобновлять работу органов местной власти на территории города", – отметил глава Нацполиции.
При этом он отметил, что российские оккупанты продолжают обстреливать Ирпень.