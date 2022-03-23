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В Ирпень вернулась украинская полиция, город зачищают от диверсантов, - Клименко. ФОТО

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Национальная полиция Украины возобновила свою работу в Ирпене в Киевской области. Спецназовцы зачищают город от российских диверсионных групп.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко в Facebook.

"Бойцы полка полиции особого назначения в Киевской области на территории этого многострадального города готовы к выполнению своих полицейских функций", - говорится в сообщении.

В Ирпень вернулась украинская полиция, город зачищают от диверсантов, - Клименко 01

По словам Клименко, город зачищают от диверсантов, но главная задача – помощь и эвакуация жителей, которые еще остаются в Ирпене.

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В Ирпень вернулась украинская полиция, город зачищают от диверсантов, - Клименко 02

"Спецназначенцы тесно взаимодействуют с украинскими военными подразделениями и помогают возобновлять работу органов местной власти на территории города", – отметил глава Нацполиции.


В Ирпень вернулась украинская полиция, город зачищают от диверсантов, - Клименко 03

При этом он отметил, что российские оккупанты продолжают обстреливать Ирпень.

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В Ирпень вернулась украинская полиция, город зачищают от диверсантов, - Клименко 04

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Топ комментарии

  • GoodWin
    таке красиве та круте було місто, що з нього зробили кацапські потвори
  • Мистер Икс 00711c20
    Диверсантов уничтожать на месте .
  • Ksenia VB
    Слава Україні!
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