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Россия предлагает белорусам $1000-1500 за выполнение "специальных заданий", - ГУР Минобороны

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Россия предлагает белорусам $1000-1500 за выполнение "специальных заданий", - ГУР Минобороны
Российские вербовщики пытаются склонить белорусов к участию в войне за деньги и обучение в России.

Об этом идет речь в сообщении Главного управления разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

Сотрудники российских спецслужб изучают морально-психологическое состояние военнослужащих Беларуси и проводят "индивидуальные беседы" с рядовым составом. Таким образом путинские эмиссары пытаются склонить белорусских военных к участию в войне с Украиной, пусть даже не в составе ВС Беларуси.

За выполнение "специальных задач" белорусам предлагается денежное довольствие в размере $1000-1500 в месяц. В дополнение – льготное обучение в российских военных вузах (например, рязанское воздушно-десантное командное училище).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Существует вероятность привлечения вооруженных сил Беларуси в войну, - Генштаб ВСУ

В частности, такие случаи зафиксированы в подразделениях 103 воздушно-десантной дивизии ВС Беларуси и Гомельской пограничной группе.

Несмотря на это, среди белорусских военных отмечается очень низкий уровень мотивации участия в боевых действиях. Те же, кто дал согласие, исключаются из списков личного состава своих подразделений для продления службы не в рядах ВС Беларуси.

В настоящее время среди высшего военно-политического руководства Беларуси проходят споры по поводу возможности привлечения к боевым действиям в Украине. Подавляющее большинство личного состава, которое отказывается от участия в так называемой "специальной операции", проверяется в связи с оппозицией. Нелояльных к РФ командиров – заменяют", - рассказали в ГУР МО.

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Топ комментарии

  • Мобильный крематорий
    Не платят, а обещают заплатить. Как говорят в Одессе, это две большие разницы.
  • NCG
    в рашке есть станки которые печатают поддельные доллары и евро
    не удивлюсь если они ими расплачиваются))
    в сирии и ливии с контрабандистами они расплачивались фальшивками
  • MAKAROV ddf66d11
    Прикольно, не знал, что процесс удобрения украинской земли теперь называют спец.заданиями и платят такие деньги за это.
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