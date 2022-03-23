Оккупанты похитили гендиректора Херсонского драмтеатра Книгу

Российские агрессоры похитили гендиректора Херсонского облмуздрамтеатра, президента международного театрального фестиваля "Мельпомена Таврии", главу Евразийской театральной ассоциации Александра Книгу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в видеообращении сообщил Олешковский городской голова Евгений Рыщук.

"Где-то полчаса назад был арестован Александр Книга, директор нашего драматического херсонского театра", – сказал Рыщук.

Как отметил Рыщук, Александр Книга – житель Олешек, российские агрессоры вывезли его в неизвестном направлении.

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По словам Рыщука, российские агрессоры уносят все больше и больше людей. Мэр также подчеркнул, что если заберут и его, то паники не должно быть в городе, потому что все службы работают, все отработано.