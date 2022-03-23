ЕС одобрил соглашение с Киевом о предоставлении Украине секретной информации

Евросоюз утвердил соглашение с Украиной о предоставлении Киеву тайной информации, в том числе спутниковых снимков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"ЕС утвердил соглашение с Украиной, которое позволит блоку делиться с Киевом тайной информацией, такой как спутниковые снимки", - говорится в сообщении.

"Сначала соглашение будет действовать в течение одного года и может быть продлено", - указано далее.

Как отмечается, постпреды ЕС во вторник проинформировали о соответствующем соглашении.

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