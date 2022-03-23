Литва выделит дополнительные 10 млн евро на военную поддержку Украины
Об этом сообщает "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня мы решили усилить военную поддержку Украины. Как известно, мы постоянно контактируем с украинскими властями, получаем перечень их конкретных потребностей и многое - от приборов ночного видения до дронов - производят литовские компании, поэтому мы будем продолжать оказывать эту помощь, и мы решили выделить на это не менее 10 миллионов евро", – сказал Науседа.
При этом он добавил, что эта сумма может быть увеличена.
"Наша конкретная помощь зависит не столько от того, сколько денег мы решили выделить, сколько от производственных мощностей и возможности доставить это оборудование в кратчайшие сроки", – уточнил президент Литвы.
В четверг в Брюсселе состоится саммит НАТО. По словам Науседы, там будут оговариваться дополнительные санкции против России.
"Завтра мы поговорим с нашими союзниками об ужесточении санкций против России, включая дальнейшие торговые ограничения", - сказал он.
По словам Науседы, на саммите НАТО он также поднимет вопрос усиления восточного фланга НАТО.