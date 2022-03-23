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Литва выделит дополнительные 10 млн евро на военную поддержку Украины

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Литва выделит дополнительные 10 млн евро на военную поддержку Украины
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна продолжит увеличивать военную поддержку Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы решили усилить военную поддержку Украины. Как известно, мы постоянно контактируем с украинскими властями, получаем перечень их конкретных потребностей и многое - от приборов ночного видения до дронов - производят литовские компании, поэтому мы будем продолжать оказывать эту помощь, и мы решили выделить на это не менее 10 миллионов евро", – сказал Науседа.

При этом он добавил, что эта сумма может быть увеличена.

"Наша конкретная помощь зависит не столько от того, сколько денег мы решили выделить, сколько от производственных мощностей и возможности доставить это оборудование в кратчайшие сроки", – уточнил президент Литвы.

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В четверг в Брюсселе состоится саммит НАТО. По словам Науседы, там будут оговариваться дополнительные санкции против России.

"Завтра мы поговорим с нашими союзниками об ужесточении санкций против России, включая дальнейшие торговые ограничения", - сказал он.

По словам Науседы, на саммите НАТО он также поднимет вопрос усиления восточного фланга НАТО.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Ačiū broliškai Lietuvai!
  • Vlad_Len
    ВСУ в девятый раз разгромили оккупантов в Чернобаевке.!!!
    Феєричні барани! Але, нехай так і продовжують. Чим більше здамо на фарш кацапського м'яса, тим краще. Повітря буде чистішим. Так що наші воїни не тільки воїни, а й борці за чистоту середовища.
  • Sven Salumets
    Как-то так. Эстония к примеру только в этом году поставляла помощи больше чем на 200 миллионов евро. Чтоб с этим сравниться, США должны были бы поставлят на 49,9 миллиардов евро, т.е. на 54,84 миллиардов долларов, а учитывая размер экономики, 140 миллиардов. Но мы, страны Балтии, ведь знаем и понимаем сущность нашего общего с Украиной Врага, у нас с ним свои давние кровные счеты.
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