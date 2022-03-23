Ирпень, Буча, Гостомель – в кольце украинских военных

Защитники Украины взяли в кольцо населённые пункты Ирпень, Буча и Гостомель в Киевской области.

Об этом сообщили в Бучанском городском совете, передает Цензор.НЕТ.

"Ирпень, Буча, Гостомель взяты в кольцо Вооруженными силами Украины", - говорится в сообщении.

Тем временем Макаровская, Бучанская, Ирпенская, Дмитровская громады остаются под постоянным обстрелом врага. Постоянно продолжаются бои на Житомирской трассе.

Отмечается, что многие села захвачены, и это приближает гуманитарную катастрофу. Трудная ситуация с продуктами, медикаментами, гигиеническими товарами и детским питанием в Клавдиево-Тарасове, Севериновке, Березовке и Николаевке.

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Села Загальцы, Галинка, Качалы, Старая Буда, Мирча, Тальское Бородянской громады захвачены оккупантами. Эти села находятся без связи. Российские захватчики врываются в дома, ищут пищу и алкоголь, мародерят, отстреливают собак, а скот режут на мясо.

В Немишаевской громаде нет света, газа, связи, люди нуждаются в продуктах, воде, медикаментах. Жители хотят эвакуироваться. Враг на этой территории окапывается.