Шольц: НАТО не будет стороной войны в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц настаивает, что НАТО не станет участником войны в Украине.

Об этом он сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Ежедневно мне озабочено пишут граждане и гражданки: не будет ли здесь у нас войны? На этот вопрос может быть только один ответ: за 80 лет мы избежали немыслимого, так и должны оставаться! НАТО не станет стороной войны в Украине", - заявил Шольц. .

Он добавил, что Украина может рассчитывать на пособие в виде санкций.

"Мы ввели санкции, которые работают. Многие тяжелые последствия станут очевидными лишь в ближайшие недели. И мы постоянно усиливаем санкции", - отметил Шольц.

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