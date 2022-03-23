Верещук опровергла "обмен пленными", о котором заявили оккупанты
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Министерство по реинтеграции ВОТ Ирина Верещук опровергла распространяемую российскими СМИ информацию о том, что Украина и Россия провели обмен пленными.
Об этом она сообщила в комментарии журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua.
"По состоянию на данный момент никаких обменов мы не проводили, то, что представляет РФ, не соответствует действительности", – сказала Верещук.
Единственный обмен состоялся 1 марта, когда Украина отдала 9 российских срочников за мэра Мелитополя Ивана Федорова, которого враги пять дней удерживали после похищения.