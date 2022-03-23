Воздушные силы Украины сбили два вражеских самолета в Харьковской области

У российских оккупантов благодаря работе воздушных сил Украины стало на 2 самолета меньше.

Об этом сообщает Воздушное командование "Восток" в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Юго-восточный регион Харьковщины становится второй Чернобаевкой. Благодаря зенитным ракетным комплексам Воздушных Сил уже традиционно изо дня в день на этом направлении враг теряет свои самолеты. Сегодня утром воины противовоздушной обороны "приземлили" еще две птицы оккупантов, несшие смерть мирным городам", - говорится в сообщении.

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