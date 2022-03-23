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Воздушные силы Украины сбили два вражеских самолета в Харьковской области

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Воздушные силы Украины сбили два вражеских самолета в Харьковской области
У российских оккупантов благодаря работе воздушных сил Украины стало на 2 самолета меньше.

Об этом сообщает Воздушное командование "Восток" в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Юго-восточный регион Харьковщины становится второй Чернобаевкой. Благодаря зенитным ракетным комплексам Воздушных Сил уже традиционно изо дня в день на этом направлении враг теряет свои самолеты. Сегодня утром воины противовоздушной обороны "приземлили" еще две птицы оккупантов, несшие смерть мирным городам", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • John Mitchel






    Маю інформацію, що вчора на Київщині(!!!!)(не уточнюю) Дудаївці, які боронять Україну зробили з 4-ьох 300-их "рузьке" ----- 4- 200-их, причому не вогнепальною зброєю......"холодною зброєю".
    Полон НЕ ЦІКАВИЙ!!!)))
    Сафарі на "рузьке" почалося!
    Слава Нохчі!!!
    Слава Вільній Ічкерії!!!
    Слава Україні!!!
  • MausMike
    Зачорнобаїли.
  • Hanka Panyanka
    отлично..., даешь 200..., это хорошее число для оккупантов, знаковое
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