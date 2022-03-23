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Госслужащим разрешили посылать "русский военный корабль" и его сторонников. ДОКУМЕНТ

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Госслужащим разрешили посылать "русский военный корабль" и его сторонников. ДОКУМЕНТ
Использование государственными служащими известной фразы пограничников с острова Змеиный не является нарушением кодекса государственного служащего.

Об этом говорится в официальном письме главы Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Натальи Алюшиной, сообщает Цензор.НЕТ.

"Всемирно известная фраза пограничников из о.Змеиный, ставшая девизом украинцев в борьбе с оккупантами, не является нарушением Общих правил нравственного поведения государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления. Но, коллеги, во всем важна мера. Слава Украине!", - сообщает агентство.

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Госслужащим разрешили посылать русский военный корабль и его сторонников 01

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  • Bodalux
    Пророчі слова Анастасії Дмитрук!!!
    Никогда мы не будем братьями,аж мороз по шкірі

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  • Raised Right
    А что на это скажет Дещица?
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