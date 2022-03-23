Ведутся переговоры по организации гуманитарного коридора из Чернигова, - Тимошенко

Ситуация в Чернигове остается напряженной, украинские власти делают все возможное, чтобы в городе и области была еда и вода.

Также ведутся переговоры по открытию гуманитарного коридора из города. Об этом при прямом включении на украинских телеканалах рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, совместными усилиями Вооруженных Сил и власти делается все необходимое, чтобы Чернигов и регион не превратился во второй Мариуполь.

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"Ситуация в Чернигове действительно напряженная. Большое спасибо городскому голове и областной военной администрации: они работают в тандеме и делают все, чем могут помочь людям. Действительно, электричества нет и воды нет. Но за последние недели усилиями и Укрзализныци, и автомобильным транспортом было направлено очень много гуманитарной помощи в город Чернигов и Черниговскую область, чтобы у людей было просто что есть и пить", – подчеркнул Тимошенко.

Также он отметил, что сейчас ведутся переговоры по открытию гуманитарного коридора из города и заверил – власть делает все, чтобы у Чернигова была вся необходимая провизия.

"Мы пытаемся в последние дни проговорить и сделать коридор из Чернигова. Но, к сожалению, оккупанты обстреливают из артиллерии все имеющиеся проезды из города Чернигова в Киев. Как вы помните, еще неделю тому назад мы могли и вывозили. В настоящее время централизованного выхода нет. Только волонтеры и люди самостоятельно могут по несогласованным коридорам выезжать из Чернигова. Но мы делаем все для того, чтобы в Чернигове была еда, чтобы была теплая одежда, вода и все остальное", – заявил заместитель руководителя ОП.

Кроме того, Тимошенко призвал не распространять ложную информацию в сети о ситуации в области и не создавать панику среди местного населения.

"Большая просьба – не разгонять фейки. Мы делаем все, чтобы там была вода, еда. И делаем все, чтобы люди, желающие уехать из Чернигова, могли это сделать", – сообщил он.