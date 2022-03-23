Под Изюмом уничтожено до 60% техники и личного состава оккупантов, - Генштаб ВСУ
Сводка опубликована на странице Генштаба в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
На Волыни противник не совершает активных действий. "Отчасти подтверждается возвращение отдельных подразделений республики Беларусь к пунктам постоянной дислокации. При этом режим Лукашенко продолжает удерживать значительную группировку войск вблизи государственной границы Украины", - говорится в сообщении.
На Полесье оккупанты пытаются закрепиться на достигнутых рубежах. В Северской области - пытаются восстановиться после потерь и организовать обеспечение своих подразделений. На Броварском направлении оккупанты минируют местность и гражданские объекты. В Слобожанщине - сосредоточены на блокировке Харькова и Сум.
"В результате боев в районе Изюма силами обороны Украины уничтожены до 60 процентов личного состава и военной техники оккупационных подразделений", - сообщили в Генштабе.
На Донецком направлении успехов у врага нет. На Таврическом и Южнобужском – без изменений.
"Противник деморализован, имеет существенные потери и значительные проблемы с их пополнением, а также логистическим обеспечением. Силы обороны Украины в отдельных районах проводят стабилизационную операцию, сдерживают продвижение врага, в отдельных направлениях заставляют противника отойти", - подчеркнули в Генштабе.