Под Изюмом уничтожено до 60% техники и личного состава оккупантов, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального штаба на 12:00 23 марта.

Сводка опубликована на странице Генштаба в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

На Волыни противник не совершает активных действий. "Отчасти подтверждается возвращение отдельных подразделений республики Беларусь к пунктам постоянной дислокации. При этом режим Лукашенко продолжает удерживать значительную группировку войск вблизи государственной границы Украины", - говорится в сообщении.

На Полесье оккупанты пытаются закрепиться на достигнутых рубежах. В Северской области - пытаются восстановиться после потерь и организовать обеспечение своих подразделений. На Броварском направлении оккупанты минируют местность и гражданские объекты. В Слобожанщине - сосредоточены на блокировке Харькова и Сум.

"В результате боев в районе Изюма силами обороны Украины уничтожены до 60 процентов личного состава и военной техники оккупационных подразделений", - сообщили в Генштабе.

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На Донецком направлении успехов у врага нет. На Таврическом и Южнобужском – без изменений.

"Противник деморализован, имеет существенные потери и значительные проблемы с их пополнением, а также логистическим обеспечением. Силы обороны Украины в отдельных районах проводят стабилизационную операцию, сдерживают продвижение врага, в отдельных направлениях заставляют противника отойти", - подчеркнули в Генштабе.