В зоне ООС от Изюма до Волновахи оккупанты не ведут наступательных действий и несут потери, - Арестович

В зоне проведения Операции объединенных сил от Изюма до Волновахи российские оккупанты третьи сутки не ведут наступательных действий и несут значительные потери.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович на брифинге в ОП в среду.

"Держится зона ООС от Изюма до Волновахи, где враг пытался окружить, но уже третьи сутки не ведет там активных наступательных действий, поскольку понес сильные потери... Отдельную благодарность хотелось бы выразить героическому сопротивлению ВСУ, другим силам и жителям в зоне ООС. Это во многом касается Луганской области: Рубежное, Попасная, Северодонецк, Лисичанск, которые героически держатся под обстрелом", - заявил Арестович.

"Напомню, что зоне ООС противник давал трое суток на существование. Прошел месяц, и сейчас речь идет о существовании противника, пытавшегося наступать на зону ООС", - добавил он.

В целом, по словам советника главы Офиса Президента, за последние сутки состояние, положение и характер действий противника не изменились.

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"Продолжаются тактические бои. Враг продолжает атаковать Мариуполь. Защитники города оказывают героическое сопротивление. Вчера мы уничтожили командира 810-й бригады морской пехоты выстрелом снайпера. Это пятая потеря уровня командира полка и выше под Мариуполем... Как и Мариуполь, держатся - Сумы, Харьков, Чернигов, Киев", – сказал он.