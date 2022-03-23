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Чубайс ушел с должности советника Путина и уехал из РФ, - Bloomberg

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Чубайс ушел с должности советника Путина и уехал из РФ, - Bloomberg
Представитель президента РФ по устойчивому развитию в международных организациях ушел в отставку и уехал из страны.

Об этом со ссылкой на два источника сообщает агентство Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

По его данным, Чубайс объяснил свои действия тем, что не поддерживает войну против Украины.

Российские СМИ сообщают, что Чубайс находится в Стамбуле вместе с женой, режиссером Авдотьей Смирновой.

Чубайс был одним из немногих реформаторов 1990-х, продолжавших работать при президентстве Владимира Путина.

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Он последовательно занимал должности представителя президента РФ по связям с международными финансовыми организациями, главы "Роснано" и "специального представителя по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития".

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Топ комментарии

  • Garinich
    Даже чубака, со своим стажем выживаемости в этом зоопарке понял - пора валить.
  • MAKAROV ddf66d11
    этот чует перемены
  • Cheba AtWork
    То есть они сами собрались отрубить Европу от газа? Оригинальный метод выстрелить себе в ногу.
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