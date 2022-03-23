Россия печатает 2,5 миллиарда фальшивых рублей для временно оккупированных территорий, - Херсонский облсовет
Об этом в Фейсбуке сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ.
"В сети распространяется информация от британской разведки, что на Пермской печатной фабрике РФ запущен процесс печати фальшивых рублей в количестве 2,5 млрд. Это указание было доказано руководству фабрики лично директором российского госзнака Аркадием Трачуком. Фабрика работает в 3 смены. В дальнейшем, фальшивки оккупанты планируют распространять среди жителей оккупированных ими территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.
Как отмечает Соболевский, "все может быть".
Во-первых, РФ это может делать, чтобы рассчитаться с коллаборантами. Предателей нигде не любят, так что бы и не подставить своих "помощников", написал Соболевский.
Во-вторых, "ложь - это стиль жизни наших соседей". Они не то, что ее создают, они в ней живут и пропаганда настолько сильна, что они сами в нее уже верят, отметил заместитель председателя облсовета.
Он обратился к жителям Херсонщины: если кому-то в руки попадут эти кровавые деньги, то воспринимайте их как тридцать серебряников — плата за измену. Он призвал не поддерживать экономику агрессора, ежедневно убивающего украинских граждан.