Оккупанты уничтожили здание Художественного музея им. Архипа Куинджи в Мариуполе
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Глава Национального союза художников Украины Константин Чернявский уточнил, что на момент бомбардировки в музее не было оригиналов работ Куинджи, только копии авторства Андрея Яланского и Александра Ольхова.
В музее хранились работы других известных украинских художников, в частности Ивана Айвазовского и Татьяны Яблонской.
Музей занимал 300 квадратных метров на двух этажах "усадьбы Геоцинтова" – здания 1902 года. Экспозиция содержала около 2000 экспонатов, в том числе произведения живописи, декоративно-прикладного искусства, а также графику и скульптуру.
В половине выставочных залов экспонировались предметы, связанные с жизнью и творчеством Архипа Куинджи. Среди них фотографии, документы, личные вещи художника, в том числе 200-летняя купель, в которой крестили Архипа Куинджи.