Очередной недружественный шаг, который не останется без ответа - МИД о закрытии консульства Украины в Бресте и изгнании украинских дипломатов

Украина не оставит без должного ответа сокращение состава посольства Украины в Минске и закрытие консульства Украины в Бресте.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в среду, информирует Цензор.НЕТ.

"Рассматриваем такие действия Беларуси как очередной ничем неспровоцированный недружественный шаг к Украине. Украина не оставит действия Беларуси без должного ответа, о котором мы сообщим дополнительно", - сказал Николенко.

Он отметил, что после отъезда некоторых украинских дипломатов посольство Украины в Минске будет функционировать в сокращенном составе во главе с послом Игорем Кизимом.

Также читайте: Беларусь закрывает украинское консульство в Бресте и выгоняет дипломатов

"У наших дипломатов будет достаточно возможностей, чтобы продолжать оказывать консульскую помощь украинским гражданам в Беларуси", - сообщил спикер.

Как сообщалось, белорусская сторона объявила о сокращении состава посольства Украины в Минске и закрытии консульства Украины в Бресте. Двенадцати украинских дипломатов было приписано покинуть территорию Беларуси в течение 72 часов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Существует вероятность привлечения вооруженных сил Беларуси в войну, - Генштаб ВСУ