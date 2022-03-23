Очередной недружественный шаг, который не останется без ответа - МИД о закрытии консульства Украины в Бресте и изгнании украинских дипломатов
Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в среду, информирует Цензор.НЕТ.
"Рассматриваем такие действия Беларуси как очередной ничем неспровоцированный недружественный шаг к Украине. Украина не оставит действия Беларуси без должного ответа, о котором мы сообщим дополнительно", - сказал Николенко.
Он отметил, что после отъезда некоторых украинских дипломатов посольство Украины в Минске будет функционировать в сокращенном составе во главе с послом Игорем Кизимом.
"У наших дипломатов будет достаточно возможностей, чтобы продолжать оказывать консульскую помощь украинским гражданам в Беларуси", - сообщил спикер.
Как сообщалось, белорусская сторона объявила о сокращении состава посольства Украины в Минске и закрытии консульства Украины в Бресте. Двенадцати украинских дипломатов было приписано покинуть территорию Беларуси в течение 72 часов.