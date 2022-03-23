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Очередной недружественный шаг, который не останется без ответа - МИД о закрытии консульства Украины в Бресте и изгнании украинских дипломатов

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Очередной недружественный шаг, который не останется без ответа - МИД о закрытии консульства Украины в Бресте и изгнании украинских дипломатов
Украина не оставит без должного ответа сокращение состава посольства Украины в Минске и закрытие консульства Украины в Бресте.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в среду, информирует Цензор.НЕТ.

"Рассматриваем такие действия Беларуси как очередной ничем неспровоцированный недружественный шаг к Украине. Украина не оставит действия Беларуси без должного ответа, о котором мы сообщим дополнительно", - сказал Николенко.

Он отметил, что после отъезда некоторых украинских дипломатов посольство Украины в Минске будет функционировать в сокращенном составе во главе с послом Игорем Кизимом.

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"У наших дипломатов будет достаточно возможностей, чтобы продолжать оказывать консульскую помощь украинским гражданам в Беларуси", - сообщил спикер.

Как сообщалось, белорусская сторона объявила о сокращении состава посольства Украины в Минске и закрытии консульства Украины в Бресте. Двенадцати украинских дипломатов было приписано покинуть территорию Беларуси в течение 72 часов.

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  • Вячеслав Катан f93e927d
    про яку блд дружбу ,з драником , ви ще блеєте?
  • Valter Valter
    Прям не хватает злости. Беларашка бомбит наши города крылатыми и баллистическими ракетами, снабжает кацапские танки горючим у наша власть до сих пор рассказывает про дружбу
  • Ksenia VB
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    білорусь не почне війну проти України, вона вже у ній бере участь, - Столтенберг.
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