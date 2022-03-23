Без мобильной связи остаются населенные пункты в трех областях Украины, - Госспецсвязь

На 23 марта города Мариуполь, Ворзель, Ирпень, Буча, Гостомель и Изюм остаются без мобильной связи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации.

"Мобильные операторы Киевстар, Vodafone и Lifecell продолжают восстановление и удержание покрытия мобильной связью и доступом в интернет украинцев. Однако без связи пока остаются Мариуполь (Донецкая область), населенные пункты в Киевской области – Ворзель, Ирпень, Буча и Гостомель, а также Изюм Харьковской области ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что также заблокировано 97 IP-адресов и доменов, с которых распространяли вражескую пропаганду, дезинформацию и осуществляли хакерские атаки на информационно-телекоммуникационную инфраструктуру Украины.

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"Критическая инфраструктура и национальная сеть Укртелекома работают. Услуги электронных коммуникаций предоставляются повсюду кроме Черниговской и Луганской областей: компания ищет возможности для возобновления телекоммуникационных услуг в этих областях. Продолжаются ремонтные работы по восстановлению услуг в Фастове, Белой Церкви и Боярке Киевской области", - уточнили в службе.