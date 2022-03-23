53% граждан Украины не работают из-за войны с Россией, - опрос "Рейтинга"

53% украинцев, работавших до российского вторжения, в настоящее время не работают, 22% работают в обычном режиме, 21% – удаленно или частично, и только 2% нашли себе новую работу.

Об этом свидетельствуют результаты опроса группы Рейтинг, передает Цензор.НЕТ.

Больше всего потеря работы коснулась: жителей востока страны (74%), молодежи до 35 лет (60%) и покинувших свой город (66%).

Экономическое положение в результате войны не изменилось только у 18% граждан, у 52% оно значительно ухудшилось, у 28% скорее ухудшилось.

Также 40% опрошенных считают, что их сбережений хватит всего на месяц.

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Исследование проводилось методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Погрешность репрезентативности исследования с вероятностью 0,95: не более 3,1%.