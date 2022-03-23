Саммит НАТО согласует предоставление Украине оборудования для защиты от химического и биологического оружия, - Столтенберг

Во время саммита НАТО будет согласована дополнительная военная помощь Украине, в частности, оборудование для защиты от химического и биологического оружия.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я ожидаю, что завтра союзники (из НАТО) согласуют предоставление дополнительной помощи, в том числе помощи в области кибербезопасности, а также оборудование, чтобы помочь Украине защититься от химической, биологической, радиоактивной и ядерной угрозы", - сказал Стотенберг в среду журналистам в Брюсселе.

Лидеры стран НАТО на саммите в четверг не намерены обсуждать вопрос о членстве Украины, речь будет идти исключительно о дополнительной поддержке этой страны, заявил Столтенберг.

"Членство в НАТО не является частью повестки дня. Мы обсудим дополнительную помощь", - подчеркнул генсек Альянса.

Столтенберг добавил, что союзники альянса "решительно настроены на то, чтобы сделать все возможное для поддержки Украины".

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"Но также перед нами стоит ответственность, чтобы не дать войне выйти за пределы Украины и не стать конфликтом между НАТО и Россией, потому что это приведет к еще большему количеству смертей и разрушениям", - добавил генсек альянса.