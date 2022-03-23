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Nestle остановили работу брендов KitKat и Nesquik в России

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Nestle остановили работу брендов KitKat и Nesquik в России
Компания Nestle приняла решение вывести с российского рынка бренды KitKat и Nesquik. Компания также приостановила несущественный импорт и экспорт в Россию и из России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на прессслужбу Nestle.

"Пока в Украине идет война, наша деятельность в России будет сосредоточена на предоставлении продуктов первой необходимости, таких как детское питание и медицинское/больничное питание, а не на получении прибыли. Такой подход отвечает нашей цели и ценностям. Он поддерживает принцип обеспечения основного права на питание", – говорится в сообщении.

Также в компании заявили, что не рассчитывают в будущем получать прибыль в России или платить какие-либо налоги. Все средства от продаж будут передаваться организациям по оказанию гуманитарной помощи.

"Это в дополнение к сотням тонн продовольствия и значительной финансовой помощи, которую мы уже направили в поддержку населения Украины и беженцев в соседних странах. И эти усилия будут продолжены. Мы поддерживаем народ Украины и наших 5800 сотрудников там", – добавляют в сообщении.

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Напомним, хакеры Anonymous взломали базу данных компании Nestle из-за ее сотрудничества с Россией.

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Топ комментарии

  • наташа березина
    Хитрожопое Nestle пытается усидеть и на пиках точеных и на **** дроченых. Бойкот *********
  • YU ST
    Забезпечте 10 відсотків, і капітал згоден на будь-яке застосування, при 20 відсотках він стає жвавим, при 50 відсотках позитивно готовий зламати собі голову, при 100 відсотках він зневажає всі людські закони, при 300 відсотках немає такого злочину, на який він не ризикнув би, хоч би під страхом шибениці.
    Томас Даннінг
  • Garry Grant
    "Анонимусов" надо слушать.)
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