С начала войны войска РФ обстреляли 58 скорых: погибли шесть медиков, - Ляшко

Российские захватчики с начала широкомасштабного вторжения обстреляли 58 машин экстренной медицинской помощи и убили шестерых медиков.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Никогда не думал, что будем доставать бронежилеты для медицинских работников. Но из-за действий террористов из россии, которые уже обстреляли 58 машин экстренной медицинской помощи и убили 6 наших коллег, мы вынуждены делать и это. Сегодня передал первую часть бронежилетов работникам скорой. Которые, несмотря ни на что, под пулями спасают украинцев на грани зоны активных боевых действий", - рассказал он.

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