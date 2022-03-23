Страны Европы вынуждены будут платить за газ РФ в рублях, – поручение Путина
Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центральному банку перевести расчеты по поставкам российского газа европейским странам в рубли. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РосСМИ.
По словам Путина, власти планируют отказаться от "скомпрометировавших" себя валют — например, доллара и евро.
"Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты - начнем с этого - нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли", - заявил Путин.
Правительство и Центробанк России должны за неделю продумать порядок сделок, согласно которым покупатели газа смогут покупать рубли на внутреннем российском рынке.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал эти действия "финансовым антиевропейским фронтом". "Это второй шаг к эскалации. Первый – угрозы ударами по еврологистическим центрам за помощь", – написал он в твиттере.
После заявления РФ об оплате в рублях цены на газовые фьючерсы с поставкой в апреле взлетели на 18,9%, сообщает "Экономическая правда". Так, котировки на главном европейском хабе TTF в Нидерландах в сутки взлетели на 18,9% до 1374,69 доллара за тысячу кубометров газа. При этом непосредственно после заявления цена прыгнула на 10%.