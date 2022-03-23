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Страны Европы вынуждены будут платить за газ РФ в рублях, – поручение Путина

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Страны Европы вынуждены будут платить за газ РФ в рублях, – поручение Путина
Президент России Владимир Путин поручил принимать оплату за газ от "недружественных стран" в рублях. После этого газ подорожал на 20%.

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центральному банку перевести расчеты по поставкам российского газа европейским странам в рубли. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РосСМИ.

По словам Путина, власти планируют отказаться от "скомпрометировавших" себя валют — например, доллара и евро.

"Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты - начнем с этого - нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли", - заявил Путин.

Правительство и Центробанк России должны за неделю продумать порядок сделок, согласно которым покупатели газа смогут покупать рубли на внутреннем российском рынке.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал эти действия "финансовым антиевропейским фронтом". "Это второй шаг к эскалации. Первый – угрозы ударами по еврологистическим центрам за помощь", – написал он в твиттере.

После заявления РФ об оплате в рублях цены на газовые фьючерсы с поставкой в апреле взлетели на 18,9%, сообщает "Экономическая правда". Так, котировки на главном европейском хабе TTF в Нидерландах в сутки взлетели на 18,9% до 1374,69 доллара за тысячу кубометров газа. При этом непосредственно после заявления цена прыгнула на 10%.

Топ комментарии

  • olele
    газ будут кушать, нєфтью запівать...

    🔺Торговельне ембарго країн ЄС, що традиційно постачали до рф та РБ насіння для буряка, призвело до того, що цього року їх обсяги в Білорусі складають 15-20% від необхідного, а в рф - ще менше. Дефіцит підтримується типовою саме для росіян причиною - в умовах безгрошів'я здобутий цукор йде на самогон.
    🔺В умовах масового безробіття і відсутності готівки в росію повертається бартерний обмін. Росіяни в обмін на цукор пропонують одяг, електроніку та інші речі.
    🔺Зокрема, жителі Єкатеринбургу готові розлучитися з дитячими сандаликами за 1 кг цукру, Тюменської області - віддають люстру за 5 кг. В Уфі міняють 50 кг цукру на комп'ютер...
    🔺Це тільки початок, якщо рф не припинить військову агресію, попереду - м'ясний і молочний апокаліпсис, що очікує на рф та Білорусь, а там і повернення черг за хлібом, м'ясом та сіллю.
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  • Bogdan Resvii
    Это, конечно, укрепляет сотрудничество и не отталкивает потребитилей на поиски альтернативных источников газа. Вы, добоёбы, делаете всё, чтобы яма, в которую вы залезли, была как можно глубже.
  • Yuri Gromov
    Але не довго, знайдуть альтернативу.
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