Восстановление территориальной целостности Украины и ее вступление в ЕС, - Зеленский назвал ожидания от председательства Франции в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ожидания от председательства Франции в Европейском союзе. Речь идет о восстановлении территориальной целостности нашей страны, а также ее вступлении в союз.

"Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы ожидаем от Франции, от вашего лидерства, что будет восстановлена территориальная целостность Украины...что во время председательства Франции в ЕС будет принято давно созревшее историческое решение о полноправном членстве Украины в ЕС", - заявил Зеленский.

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