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Восстановление территориальной целостности Украины и ее вступление в ЕС, - Зеленский назвал ожидания от председательства Франции в ЕС

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Восстановление территориальной целостности Украины и ее вступление в ЕС, - Зеленский назвал ожидания от председательства Франции в ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский назвал ожидания от председательства Франции в Европейском союзе. Речь идет о восстановлении территориальной целостности нашей страны, а также ее вступлении в союз.

"Об этом пишет Цензор.НЕТ  со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы ожидаем от Франции, от вашего лидерства, что будет восстановлена территориальная целостность Украины...что во время председательства Франции в ЕС будет принято давно созревшее историческое решение о полноправном членстве Украины в ЕС", - заявил Зеленский.

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Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    а тим часом десь під Київом...ЗСУ взяли в кільце Ірпінь, Бучу та Гостомель, - Бучанська міськрада
    Душе скоро буде офіційна інфа про багато дохлої русні
  • Bat'kowic Pablo
    Теріторіальну цілісність України може відновити лише сама Україна за допомогою своїх ЗСУ. Всім іншим воно до гузна. Інакше б, ми побачили жорсткі санкції проти Росії вже в 2014 році.
  • PREDATOR PREDATOR
    Москалі будуть також проти ЄС. Просто поки в приоритеті НАТО. Якщо Україна підпише мир з москалями, без вступу НАТО і захоче вступити в ЄС, то вони одразу нападуть.
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