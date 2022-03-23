Новости

Россия никогда не победит в ядерной войне, - Столтенберг

31 77568
Россия никогда не победит в ядерной войне, - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал "опасными и безответственными" угрозы России использовать ядерное оружие.

Об этом он заявил в среду в Брюсселе на пресс-конференции перед проведением внеочередного саммита Альянса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Россия должна прекратить агрессивную ядерную риторику. Это опасно и безответственно", – сказал Столтенберг.

По словам генсека НАТО, союзники передают России "очень четкий месседж, что атомная война не может быть выиграна и такую ​​войну никогда нельзя вести".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия может применить ядерное оружие, если будет угроза существованию страны, - Песков

"Это лишь подчеркивает важность прекращения войны в Украине. Мы должны делать все, что можем, чтобы предотвратить эскалацию войны за пределы Украины, что будет еще более смертельным и опасным, чем сейчас. Любое использование ядерного оружия фундаментально изменит природу конфликта. Россия должна понять, что никогда нельзя вести эту войну, и они никогда не выиграют эту войну", - убежден генсек НАТО.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • ODNAKO
    Росія має припинити агресивну ядерну риторику. Це небезпечно та безвідповідально.... РФ зрозуміла яке ви сцикло коли відмовились закрити небо над країною, якій обіцяли вступ у НАТО...
  • Tony Bharani_86
    Уж не потому ли случайно, что НАТО вступит в войну в случае применения РФ ЯО? А-яй-яй-яй... вы страшный человек Столтенберг ))
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости