Зеленский рассказал парламенту Франции о терроре войск РФ: Насилуют женщин. Расстреливают беженцев. Европа 80 лет не видела того, что Россия делает сейчас в Украине

Российские захватчики не берут во внимание понятие военного преступления и совершают террор на украинской земле.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время выступления перед парламентом Франции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Российские военные не различают, по каким объектам бить, они уничтожают все – жилые кварталы, больницы, школы, университеты, сжигают склады с едой, медикаментами, сжигают все. Они не учитывают такие понятия, как военное преступление, обязательность (Женевской. - Ред.) Конвенции. Они принесли на украинскую землю террор, государственный террор", - сказал Зеленский.

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Он отметил, что все факты доступны для мирового сообщества - о женщинах, которых российские военные насилуют во временно оккупированных районах, о беженцах, которых захватчики расстреливают прямо на дорогах, о журналистах, которых убивают российские военные, о пожилых людях, переживших Холокост, а теперь вынуждены прятаться в бомбоубежищах от российских ударов.

"Европа 80 лет не видела того, что происходит сейчас в Украине из-за действий России", - подчеркнул украинский лидер.