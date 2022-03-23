Зеленский рассказал парламенту Франции о терроре войск РФ: Насилуют женщин. Расстреливают беженцев. Европа 80 лет не видела того, что Россия делает сейчас в Украине
Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время выступления перед парламентом Франции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Российские военные не различают, по каким объектам бить, они уничтожают все – жилые кварталы, больницы, школы, университеты, сжигают склады с едой, медикаментами, сжигают все. Они не учитывают такие понятия, как военное преступление, обязательность (Женевской. - Ред.) Конвенции. Они принесли на украинскую землю террор, государственный террор", - сказал Зеленский.
Он отметил, что все факты доступны для мирового сообщества - о женщинах, которых российские военные насилуют во временно оккупированных районах, о беженцах, которых захватчики расстреливают прямо на дорогах, о журналистах, которых убивают российские военные, о пожилых людях, переживших Холокост, а теперь вынуждены прятаться в бомбоубежищах от российских ударов.
"Европа 80 лет не видела того, что происходит сейчас в Украине из-за действий России", - подчеркнул украинский лидер.