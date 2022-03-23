ЕС выделил Украине 1 млрд евро на закупку вооружений, - Мишель

Европейский Союз уже выделил Украине миллиард евро из Европейского фонда мира. Эти средства предназначены для закупки вооружений.

Об этом глава Евросовета Шарль Мишель заявил во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

"ЕС уже выделил Украине 1 млрд евро на закупку вооружений из Европейского фонда мира", – сказал он.

Напомним, недавно министры иностранных дел ЕС согласились выделить Украине дополнительные 500 млн евро на военную помощь.

Ранее стало известно, что ЕС увеличит помощь на закупку вооружений для Украины до 1 млрд евро.

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